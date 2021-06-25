Политический аналитик Андрей Золотарёв в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал об инциденте с британским эсминцем в Черном море. По его словам, это могла быть провокация с целью вывести Россию из себя.

«Впервые за долгое время корабль Британского флота оказывается близко к инциденту, который на полном основании можно отнести к вооруженному. Вполне могла бы сложиться такая ситуация, когда пострадали бы моряки, и тогда были бы действительно серьезные последствия», - отметил Золотарёв.

По словам эксперта, британский эсминец, который прошел близко к крымскому берегу, мог совершать такие действия в двух случаях. Как отметил Золотарёв, это мог быть заход с целью вскрыть радиолокационную систему обороны Крыма или провокация с целью, по словам эксперта, заставить Россию показать зубы.

«Вернемся к Женеве. У многих возникли подозрения, что позиция Байдена кажется мягче по отношению к России, нежели ожидали. Из ослабших рук Байдена флаг подхватывает Британия», - подчеркнул эксперт.

Как отметил политолог, союзникам известна позиция Британии, что она не признает Крым российским. По словам эксперта, такие ситуации не в первый раз происходят в Черном море. По его мнению, Британия хочет взять инициативу в свои руки и вступить в геополитическую игру.

Напомним, Politeka публиковала мнение Бизяева, что нужно прекратить любые геополитические конфликты и начать осваивать космос.

Ранее на Politeka Бизяев заявил, что Россия сейчас не против воспользоваться ситуацией для того, чтобы позиция Парижа и Берлина была более лояльна.