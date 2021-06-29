Украина может подписать статус союзников вне НАТО с Литвой и Польшей. Такое стратегическое предложение сделал украинский дипломат Александр Чалый в программе эксперта по международной и внутренней политике Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«У нас есть прекрасный пример сотрудничества в области безопасности с юридическими обязательствами, которые уже показали свое исполнение между Турцией и Азербайджаном», - говорит Чалый. Он напоминает о том, что Турция стала гарантом Азербайджана, его территориальной целостности.

Следовательно дипломат ставит вопрос, почему Украина не может индивидуально подписать статус союзников вне НАТО с Литвой и Польшей. «Тем более что они сильнейшие сторонники нашего членства в НАТО», - подчеркивает он. Чалый убежден, что эти государства готовы выступить в защиту Украины в случае агрессии со стороны РФ. Он добавляет, что и Польша, и Литва также имеют границу с Россией - Калининград, а потому договор о взаимопомощи будет кстати.

«И сегодня получить гарантию от них, что в случае, если российская агрессия будет продолжена, мы получим от них реальную военную поддержку их вооруженными силами. Это и будет момент истины и тест на реальные союзнические отношения», - рассуждает эксперт. Он добавляет, что эти отношения предполагают готовность буквально умереть за своего союзника.

В пример Чалый приводит обязательства, подтвержденные союзнической декларацией, которые США предоставили Японии, Тайваню, Южной Кореи, а Турция - Азербайджану. В то же время он объясняет, что США не могут дать этот статус Украине из-за своей стратегической и дипломатической позиции в отношении России, но Польша - может. «Более того, Америка еще не может дать тех обязательств, по одной простой причине, это несет огромный риск прямого столкновения двух ядерных стран», - констатирует эксперт.

Напоминаем, Чалый заявил, что продолжение агрессии РФ является самой большой угрозой для Украины.

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