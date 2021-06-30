Члены НКРЕКП обеспечивает возможность для приближенных к себе трейдеров заниматься махинациями с перепродажей электроэнергии, которую производят государственные компании.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

«За прошлый год 6 компаний-трейдеров: стол, стул, компьютер, - перепродали на 26 млрд грн электроэнергии, заработав на этом примерно 10 млрд грн. Это те гривны миллиарды, которые недополучил «Энергоатом», «Укрэнерго». А теперь поймите, пожалуйста. За все это отвечает Национальная комиссия по регулированию энергетики. Неконституционный орган, который по сути создан и назначен президентом Украины», - заявил Кучеренко.

Он отметил, что ответственными за разграбление госкомпаний являются непосредственно председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и нелегитимные члены комиссии.

"Именно ваши (президента Украины Владимира Зеленского-прим.) назначенцы — Тарасюк, Бабник и другие — сегодня обеспечивают эту мошенническую схему вымывания денег из энергетического сектора, за который в конце концов заплатит население», - добавил Кучеренко.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.