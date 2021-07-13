Запасы угля на складах тепловых электростанций с начала месяца сократились на 7,7%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Если на 1 июля на ТЭС находилось 1,28 млн тонн угля, то к 12 июля они сократились на 98,8 тыс тонн до 1,18 млн тонн.

По состоянию на 12 июля, при суточной поставке на ТЭС 41,3 тыс тонн, станции сжигали 51,8 тыс тонн.

В частности, запасы угля марки "Г" - наиболее востребованного вида энергетического угля - с начала месяца упали на 11%, до 925 тыс тонн.

Самые низкие запасы угля антрацитовой марки зафиксированы на государственной Трипольской ТЭС (марки "А") - на 17 тыс тонн, что хватит на 7 дней работы станции.

Напомним, по состоянию на начало июля каждая третья ТЭС работала на минимальной, Славянская ТЭС по-прежнему остановлена.

Основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости. За 1-12 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед составляет 99 коп/кВт.час, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт.час, по данным "Донбассэнерго").

Компания "Донбассэнерго" причиной аномального обвала цен назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

По данным депутатов-членов Временной следственной комиссии, ценовыми манипуляциями на рынке электроэнергии занимались близкие к руководству НКРЭКУ компании-посредники. В частности, депутаты идентифицировали три компании с годовым оборотом 15 млрд грн, оформленные на родственников подчиненных главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Из-за остановки ТЭС, лидер профсоюза горняков Михаил Волынец предупредил о риске остановки угольных шахт.