Ручное управление ценообразованием, нестабильность и дисбалансы, вызванные бездействием НКРЭКУ рынка в вопросе ценовых манипуляций трейдеров-спекулянтов, привели к дефициту оборотных средств для генерации подготовки к отопительному сезону.

Об этом заявили в компании «ДТЭК Энерго».

«В условиях, когда из-за аномально низкие тарифы, которые даже не покрывают минимальной себестоимости производства любого производителя электроэнергии, две трети энергоблоков тепловых электростанций и треть блоков атомных электростанций были вынуждены остановиться, ТЭС «ДТЭК Энерго» работали на максимуме. В отдельные дни июля в энергосистеме одновременно работало до 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго», - сообщили в компании.

В компании отметили, что работать в таком кризисном режиме длительное время технически невозможно.

В связи с отклонением НЭК «Укрэнерго» заявок на проведение текущих ремонтов блоков из-за необходимости балансировки системы, по состоянию 15 июля ряд энергоблоков ТЭС «ДТЭК Энерго» были вынуждены выйти в аварийный ремонт.

«В этой угрожающей ситуации, «ДТЭК Энерго» уже в который раз призывает НКРЭКУ, профильное министерство и другие заинтересованные стороны безотлагательно вмешаться в ситуацию, исправить дисбалансы, нестабильность и ручное управление на рынке, которые привели генерацию к потере ликвидности», - отметили в компании.

Сейчас ТЭС ДТЭК Энерго работают 24 энергоблоками и несут нагрузку в объединенной энергосистеме Украины мощностью 3810 МВт.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

Как следствие в начале июля из-за действий посредников и спекулянтов, цены на электроэнергию обвалились до исторического минимума. В результате остановила работу Славянская ТЭС, Киевская ТЭЦ-5 и Харьковская ТЭЦ-5.