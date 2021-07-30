Офис Президента Украины заставляет премьер министра Украины Дениса Шмыгаля постоянно ухудшать условия ведения бизнеса для иностранных и внутренних инвесторов в возобновляемую энергетику.

Об этом заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.



"В переговорах с отраслью зеленой энергетики я вообще не считаю премьера субъектным", - сказал Тынный.

По его словам, премьер-министр в переговорах с инвесторами дает гарантии правительству по выполнению обязательств, которые предоставляло государство, однако затем идет на встречи в офис Президента, где ему указывают о необходимости в очередной раз менять условия ведения бизнеса для инвесторов.

"Потом приходит (к инвесторам-ред.) и говорит – «я не могу выполнять такие условия». Давайте еще раз договариваться. И так постоянно. Он (Денис Шмыгаль – ред.) ничего не решает», - отметил Тынный.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что возможное использование акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали по меньшей мере 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).