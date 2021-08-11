Чтобы выполнить обязательства, которые взяла на себя Украина в рамках Парижского климатического соглашения, власть должна аккумулировать деньги из разных источников, в том числе направлять на модернизацию средства экологического налога

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

«Необходимо собирать деньги (на экологическую модернизацию – Ред.), аккумулировать, нужна синергия государства и предприятий. Просто вдумайтесь: Евросоюз решил до 2030 года уменьшить на 55% выбросы СО2. А в Украине Минэкологии берет на себя обязательства сократить выбросы за этот же срок на 65%. Причем Евросоюз это делает с инвестицией государства до триллиона евро до 2030 года. У нас - ни одной гривны», - напомнил он в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Магеры, с 2014 года предприятия уплатили 25 миллиардов гривен экологического налога, но ни одна гривна не была потрачена на сокращение самих выбросов.

«У нас единственный был опыт еще при Леониде Кучме: он проводил эксперимент в горно-металлургическом комплексе, и деньги оставили предприятиям-загрязнителям. Тогда в Мариуполе на комбинате имени Ильича поставили французское оборудование, которое улучшило ситуацию. Но сейчас у нас, к сожалению, Минэкологии абсолютно не думает о самой экологии. У нас главная священная корова - госбюджет, в котором деньги исчезают в пустоте, не давая никакой отдачи», - подытожил Магера.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что с 2016 года предприятия Украины уплатили 25 миллиардов гривен экологического налога. Все эти деньги ушли в бюджеты, а оттуда - на нужды местных громад. Но, как оказалось, львиная доля этих денег была потрачена на экскурсии, закупку пестицидов и даже на установку мангалов, а на улучшение окружающей среды – пара миллионов.

Ранее координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.