Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 23 по 29 жовтня показує поступове похолодання: максимум +18° на початку тижня зміниться мінімумом +10° до четверга, а в середу й четвер синоптики прогнозують опади.

Попередній прогноз погоди для Дніпропетровщини вже попереджав про похолодання, а наступного тижня, з 23 по 29 жовтня, ця тенденція до зниження температури в області лише посилиться.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Дніпропетровській області протягом тижня коливатимуться від +10° до +18°, а нічні — від +7° до +11°.

У п’ятницю, 23 жовтня, повітря вдень прогріється до +18°, а вночі похолодає до +10°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не очікують.

У суботу, 24 жовтня, стовпчики термометрів удень покажуть +17°, вночі — +9°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У неділю, 25 жовтня, температура вдень утримається на позначці +16°, а вночі підніметься до +11°. Хмарність — малохмарно, опадів не прогнозують.

У понеділок, 26 жовтня, вдень стане прохолодніше — до +13°, вночі термометри покажуть +9°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 27 жовтня, денна температура опуститься до +11°, нічна — до +8°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 28 жовтня, вдень залишиться +11°, вночі — +8°. Небо хмарне з проясненнями, і цього дня синоптики вже прогнозують можливі опади.

У четвер, 29 жовтня, стане найпрохолодніше за тиждень: вдень +10°, вночі +7°. Хмарно з проясненнями, можливі опади збережуться.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 23 жовтня, з температурою +18° удень, а найпрохолоднішим — четвер, 29 жовтня, коли повітря прогріється лише до +10°. Перепад температур за тиждень сягне 8°. Опади синоптики прогнозують у середу, 28 жовтня, та в четвер, 29 жовтня.

Через поступове похолодання та можливі опади наприкінці тижня мешканцям області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У середу й четвер, коли ймовірні опади, варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через можливу слизьку дорогу.

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