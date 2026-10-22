Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 23 по 29 жовтня обіцяє короткочасні дощі на початку періоду та плавне похолодання до +13° до кінця тижня, повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Новий тижневий прогноз погоди для Одеської області знову згадує про дощі, однак, за оновленими даними, опади затримаються лише на початку періоду – 23 та 24 жовтня, а надалі область чекає суха, хоч і прохолодніша погода.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня в Одеській області коливатимуться від +13° до +17°, а нічні – від +10° до +16°.

У п’ятницю, 23 жовтня, в Одесі очікується хмарна з проясненнями погода: вдень повітря прогріється до +17°, уночі похолодає лише до +16°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 24 жовтня, температура вдень утримається на позначці +17°, а вночі опуститься до +15°. Хмарність мінлива, і цього дня також можливі опади.

У неділю, 25 жовтня, стовпчики термометрів покажуть +15° вдень і +15° вночі. Небо хмарне з проясненнями, опадів не очікується.

У понеділок, 26 жовтня, температурний режим залишиться без змін: вдень +15°, вночі +15°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 27 жовтня, вдень повітря прогріється до +16°, а вночі похолодає до +13°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У середу, 28 жовтня, погода стане малохмарною: вдень +15°, уночі стовпчики термометрів опустяться вже до +11°.

У четвер, 29 жовтня, завершальний день тижня виявиться найпрохолоднішим: вдень лише +13°, уночі – +10°, хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтепліше в Одеській області буде на початку тижня – 23 та 24 жовтня, коли вдень повітря прогріється до +17°. Найпрохолодніше синоптики очікують наприкінці періоду, у четвер, 29 жовтня, коли денна температура опуститься до +13°. Загальний перепад температур за тиждень складе 4°. Опади ймовірні лише двічі – у п’ятницю, 23 жовтня, та суботу, 24 жовтня.

У дні з можливими опадами одеситам варто мати при собі парасольку та бути уважнішими за кермом через слизьку дорогу. А оскільки до кінця тижня температура поступово знижується, варто подбати про тепліший одяг, особливо людям похилого віку та дітям, щоб уникнути переохолодження в прохолодні ранки та вечори.

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