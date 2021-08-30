Поставка угля на склады ТЭС в августе увеличились на 8,2% до или на 106 тыс. т, по сравнению с июлем.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

В августе на склады ТЭС поступило 1,39 млн тонн угля в то время как в июле – 1,29 млн тонн.

В частности, с 1 по 30 августа на ТЭС поступило 115 тыс. т антрацитового угля и 1,28 млн тонн угля газовой марки.

Больше всего угля в августе поступило на Бурштынскую ТЭС (298 тыс. т), Кураховскую (235 тыс. т) и Запорожскую (170 тыс. т). Все три станции принадлежат компании «ДТЭК Энерго».

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и «Центрэнерго» договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. Тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.