Политический аналитик Виталий Романченко на канале «My.ua» рассказал, что «Нафтогаз» не сможет никак повлиять на достройку Северного потока-2. По его словам, Украине стоит думать дальше: в 2024 году истекает контракт с «Газпромом».

«Эту трубу связывает два государства: Россия как поставщик и Германия, куда этот газ уходит. Я не думаю, что «Нафтогаз» настолько влиятельный, чтобы влиять на политику ФРГ и РФ. Надо прагматично к этому отнестись, как к свершившемуся факту, что скорее всего РФ закончит строительство Северного потока-2 и Германии он экономически выгоден», - отметил Романченко.

По мнению эксперта, «Нафтогазу» не стоит пытаться что-то предпринять, чтобы Северный поток-2 остановился, а надо думать, как действовать дальше, приняв то, что Северный поток-2 будет достроен.

«Контракт, который действует между «Нафтогазом» и «Газпромом» по транзиту российского газа по украинскому газопроводу, был подписан в 2019 году и до 2024 года. Как только его подписали, шум стоял и медиа раскручивали. Я сразу тогда говорил, что это всё мишура, а говорить правильно это или неправильно – это не имеет смысла», - подчеркнул эксперт.

Как отметил политический аналитик, Украине нужно думать дальше. По словам Романченко, важным для Украины будет 2024 год, потому что тогда истекает контракт с «Газпромом».

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