В ближайшее время в Кабинете Министров планируются ротации. Среди тех, кто может потерять свое кресло, звучит имя и министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Об увольнении Абрамовского идет речь уже в третий раз, но в этот раз шансы потерять работу у него очень высокие: названы даже имена кандидатов на его кресло. Об этом идет речь в материале на сайте «Экополитика».

Так, по данным издания, министра обвиняют в бездействии по проблемам экологии, ведь более чем за год работы в должности результатов он так и не показал. Зато его можно назвать одним из самых богатых министров в правительстве Дениса Шмыгаля.

«Кроме государственной службы, он владеет крупным бизнесом в «зеленой энергетике» (ныне компании официально оформлены на жену). За прошлый год Абрамовский приумножил свое состояние на 2,1 млн грн, и теперь на его счетах - 34,2 млн», - пишут журналисты.

Так, несколько лет назад Абрамовский работал замдиректора в компании "Риола-Модуль", занимающаяся строительством. Сейчас компания записана на его партнера Игоря Духовича, выяснили журналисты. И за последние годы эта компания с уставным капиталом всего в размере 375 грн стала победителем сразу нескольких крупных тендеров. К примеру, в 2021-м выиграла тендер на 28,25 млн грн на реконструкцию лаборатории молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Национальном институте рака. А в 2017 году фирма «Киевгидромонтаж», которую связывают с женой Абрамовского, выиграла тендер на ремонт Каневского судноплавательного шлюза стоимостью 20,9 млн гривен, но работы так и не выполнила.

«Преемника Абрамовскому активно подыскивают. По нашей информации, возглавить Министерство защиты окружающей среды могут: действующий заместитель министра по вопросам европейской интеграции Ирина Ставчук, ранее активно сотрудничавшая с международными организациями; заместитель министра по вопросам цифрового развития Руслан Стрелец, который до 2019-го работал в экологических структурах Днепропетровщины; или экс-министр экологии в правительстве Владимира Гройсмана Остап Семерак», - перечисляет издание.

Напомним, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что на следующей сессионной неделе Верховная Рада планирует заменить 3-4 членов правительства, но конкретных фамилий не назвал.

Ранее министра экологии Абрамовского нардепы обвинили в том, что бездеятельность его ведомства стала причиной аварии на предприятии «Ривнеазот». Так, по мнению депутатов, вместо комплексного решения экологических проблем Абрамовский более года был занят тем, что усиливал позиции своего бизнеса в государственных тендерах.