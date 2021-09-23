Из-за проблем на "Укрзализныце", которая не поставляет вовремя вагоны, потребители получают продукцию с опозданием, что срывает сроки масштабных проектов, в частности программы "большое строительство"

Об этом заявил председатель Ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент» Павел Качур.

«Конец августа – начало сентября начались системные сбои - начиная от того, что идет недопоставка вагонов под загрузку. Если, например, в июле было нормально, то в августе мы получали только 55-60% от заказанного. А в сентябре осталось еще меньше процентов заказанных вагонов, которые подаются на предприятие», - рассказал Качур.

По его словам, также есть проблемы с передвижением грузов по железной дороге, сроки которого на некоторых маршрутах увеличились почти вдвое. Вследствие этого клиенты предприятия массово обращаются с жалобами на несвоевременную поставку продукции, что срывает им сроки выполнения заказанных согласно контрактам работ.

"Если говорить о жалобах потребителей о том, что не вовремя доставляются вагоны, то в июле мы имели 5 жалоб, в августе – 80, а в сентябре – уже 127! Еще месяц не закончился, а уже 127 жалоб потребителей о том, что вагоны не приходят в срок и просто теряются по территории, где стоят на запасных станциях», - рассказал Качур.

По его словам, Ассоциация намерена обратиться к министру (инфраструктуры – Ред.) и Кабинета министров, потому что такая работа выглядит не просто вредной для цементной отрасли, она выглядит вредной для всех, кто связан с цементом, а также для президентского инфраструктурного проекта.

«Такая ситуация – это срыв контрактов, условно говоря чисто хозяйственное. Дальше-политически-это срыв программы "большое строительство". То есть цемент, который должен прийти к потребителю, который делает бетон, строит дома и дороги - не приходит. И, таким образом, мы начинаем провоцировать дефицит цемента в государстве», - пояснил Качур.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Владимир Гусак заявил, что «Укрзализныця» использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозки, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, в частности в последние месяцы ситуация стала критической.

В то же время в ЦТС отмечали, что в течение последних месяцев оборот грузовых вагонов на железной дороге снова вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и подчеркнули необходимость срочного проведения реформы компании и инвестиций в модернизацию инфраструктуры.