Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов рассказал, чем взаимовыгодна дружба Украины с Турцией.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«С Турцией возможно сотрудничество, но тут важна и активная политика Украины, и чтобы Украина была интересна. Чтобы тут были интересы Турции и экономические в том числе, к примеру, в строительстве заводов. Турция - это ключевая страна для того, чтобы максимально усложнить России вопрос с Крымом», - сообщил он.

Леонов сказал, что заход суден в крымские порты с доставкой продукции происходит через Босфор и Дарданеллы. То есть незаконный заход судов в Крым, уверен он, Турция может пресекать. Это конечно не всегда происходит, считает он, тем не менее это возможно. Для Турции Украина интересна и как рынок, подтвердил он, и как возможность сотрудничества в космической сфере.

«У Украины есть технологии, а у Турции есть деньги, при этом Турция очень хочет стать космической державой. Я слышал, что у Эрдогана была идея самостоятельно запустить в космос турецкого космонавта к столетию Турецкой республики. На таких вещах можно строить долговременное и взаимовыгодное сотрудничество, а это для нас немаловажно», - резюмировал он.

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