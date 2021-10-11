Церемония прощания с нардепом Антоном Поляковым началась в Черниговской филармонии в 10 часов утра.

Рядом с местом прощания людей разных возрастов достаточно много.

Известно, что в 11:45 запланировано отпевание в Преображенском соборе, в 13:00 прощание на кладбище.

Сейчас к гробу украинцы несут цветы и венки, среди прочих есть и большой венок от Верховной Рады.

По состоянию на 10:20 на прощание с Антоном Поляковым пришло более сотни людей.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что проститься с политиком приехали несколько депутатов, также на похорон пришел и экс-спикер Дмитрий Разумков.

Попрощаться с Поляковым пришла якобы его сожительница нардеп Анна Скороход. Ее увидела вдова Полякова и спросила, как она посмела прийти. После этих слов вдова вышла на улицу, а цветы, которые положила на гроб Скороход, убрала мама Полякова.

Ранее сообщалось, что народный депутат от партии «За майбутнє» Анна Скороход потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады.

Очевидцы сообщают, что приехала скорая помощь.

Так, утром 8 октября из помещения комитета ВР Скороход забрала скорая. В сети появилась информация, что нардеп была в состоянии шока, якобы из-за смерти Поялкова. Известно, что у депутатов были теплые дружеские отношения.

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