Госкомпания «Центрэнерго» уволила и.о. гендиректора Юрия Власенко и назначила вместо него Виталия Довгаля.

Об этом говорится в сообщении компании.

Смена руководителя произошла на фоне критической ситуации с углем на складах ТЭС компании.

По данным Минэнерго, на государственных ТЭС осталось всего 70 тыс. т угля, чего достаточно на 3-14 дней работы в зависимости от станции. Наиболее критическая ситуация на Змиевской ТЭС, где запаса газового угля на 3 дня, антрацитового – на 6.

Напомним, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.