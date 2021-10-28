Принятие проекта приказа Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту приведет к дефициту подвижного состава на рынке перевозок и колоссальным потерям для экономики страны.

Об этом говорится в обращении Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) к Премьер-министру Украины Д. Шмыгаля и других представителей власти, размещенном на официальном сайте Федерации.

"Этот проект по сути – о принудительном списании полувагонов, зерновозов и вообще подвижного состава – то есть списании вагонов, которые еще могут использоваться. В случае его принятия в предложенной редакции до 2028 года придется списать примерно 75 тыс. единиц подвижного состава (в первую очередь полувагонов и зерновозов), что составляет примерно половину рабочего парка. Всего на замещение такого количества вагонов до 2028 г. нужно будет потратить более 100 млрд. грн.», - отметили в Федерации.

При этом в Федерации отметили, что ни Укрзализныця, ни частные участники рынка не имеют необходимых средств на закупку новых вагонов, чтобы заменить те, которые будут списаны в соответствии с приказом Мининфраструктуры в случае его принятия. В частности в УЗ выполнение плана капитальных инвестиций уже несколько лет не превышает 70%.

«В «Укрзализныце» заявляют о готовности привлечь 50 млрд. грн. инвестиций, чтобы построить и приобрести 15-20 тыс. единиц подвижного состава. Однако реалистичность этих планов вызывает большие сомнения. В последние годы наблюдается очевидная неспособность Укрзализныци выполнить собственную инвестиционную программу", - отметили в ФРТУ.

По прогнозам ФРТУ, в случае принятия приказа и списания подвижного состава на рынке перевозок возникнет значительный дефицит вагонов, поскольку новые вагоны не будут закуплены в нужном количестве. В частности, по их подсчетам дефицит лишь полувагонов будет составлять 20-30 тыс. штук.

«Такой искусственный дефицит подвижного состава повлечет катастрофическое падение перевозок зерна, угля, железной руды, а также нанесет прямой удар по правительственной программе «Большое строительство». Потеря грузопотока украинской железной дороги может достигать 20% или 60 млн. тонн в год. Потенциальное уменьшение доходов Укрзализныци составляет 15 млрд. грн. на год. Следствием будет падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины и поступлений в государственный бюджет», - подытожили в ФРТУ.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав «Укрзализныци» нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.

В то же время генеральный директор ФРТУ Владимир Гусак отметил, что дефицит локомотивов является слабым звеном «Укрзализныци», поэтому нужно выполнить в первую очередь программу их закупки, чтобы решить проблему низкой скорости перевозок по железной дороге.