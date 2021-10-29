Государственные энергетические компании оказались полностью неподготовленными к отопительному сезону, не создав в отличие от частного сектора, запасов газа и угля.

Об этом заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак, пишет " Обозреватель ".

"Скажите пожалуйста, если частные предприятия сейчас увеличивают добычу угля, делают как можно больше, пытаются наладить импорт угля – с другой. А где государство? Что делает государство? Государственные предприятия оказались совершенно не готовы к отопительному сезону", – заявил Спивак в эфире телеканала "Украина24".

По его словам, государство также не закачало достаточно газа в хранилищах и не смогло обеспечить местные власти доступным газом.

"Послушайте ассоциацию работодателей. Я разговаривал со многим представителями региональной власти на местах – там катастрофа, местные советы не понимают, как им пройти отопительный сезон, уже даже не с точки зрения населения, а с точки зрения бюджетных организаций. И, конечно, это задача правительства", – добавил Спивак.

Напомним, каждый второй энергоблок государственной компании "Центрэнерго" не работает из-за отсутствия угля.

Государственные ТЭС работают минимально допустимым составом оборудования из-за нехватки топлива.