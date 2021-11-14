Сергей Лещенко опроверг правдивость выдержки из протокола допроса нардепа Гео Лероса, в котором он дает объяснение своим действиям в Верховной раде во время приезда президента и обвиняет главу Офиса президента Андрея Ермака в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

"Это не протокол допроса, это не документ. Лерос во время допроса якобы нес какую-то околесицу» и этот протокол допроса был оглашен в телеграмм-каналах и даже некоторых сайтах. Я с полной ответственностью утверждаю-это фейк", - заявил Лещенко.

Он заявил, что протоколы допроса во всех правоохранительных органах имеют определенную форму и визуальный стиль, а обнародованный документ является подделкой.

Напомним ранее ряд народных депутатов сообщили, что Сергей Лещенко заменил Михаила Подоляка на посту куратора информационной политики офиса Президента. Сам Лещенко эту информацию опроверг и заявил, что готов консультировать власти по информационным вопросам, но на место Подоляка не претендует. Подоляк информацию о замене себя на Лещенко не прокомментировал.