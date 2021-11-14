Решение правительства 19,3 млрд грн средств "зеленых" еврооблигаций может привести к окончательной потере Украиной доверия внешних инвесторов и будет иметь непоправимые последствия.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя информацию об остановке правительством расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

«Укрэнерго» - государственная компания – взяла деньги дешевле, убедив и сказав инвесторам, что эти деньги направят на зеленую энергетику. И не направить их на зеленую энергетику после этого – выглядит не то, что нелогично... Господин президент говорил о доверии, которое тает, вот после этого кажется, что доверия не будет вообще», - заявил Фурса в эфире телеканала «Україна24».

Эксперт не исключил, что если государство решит направить эти средства не на зеленую энергетику, как это было прописано в условиях заимствования, по этим облигациям может быть объявлен дефолт.

«Если Украина в самом начале покажет, что для нас нормально бросить, это же не только о том, что мы бросаем инвесторов зеленой энергетики, но это и о том, что мы бросаем людей, у которых мы берем деньги. У тех же инвестиционных фондов", - добавил Фурса.

Он добавил, что надеется на здравый смысл и решение ситуации с блокированием еврооблигаций.

» Это какой - то такой волюнтаризм и я надеюсь, что к понедельнику все поймут, насколько это большая глупость", - подытожил Сергей Фурса.

Напомним, накануне поздно вечером правительство уволило руководителя Гарпока Петриковца и заблокировало на уровне Сбербанка погашение долгов перед зелеными инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.

Как сообщалось, в начале ноября, президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов в возобновляемые источники до Украины.