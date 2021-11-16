По словам Гончаренко, Шмигаль отдал незаконную команду остановить выплату долгов инвесторам в возобновляемые источники энергии

Премьер-министр Денис Шмигаль и руководители гарантированного покупателя должны понести уголовную ответственность за участие в схеме кражи 3 млрд грн кредита западных банков, которые привлекались для выплаты долгов инвесторам в возобновляемые источники энергии. Об этом заявил народный депутат, лидер МФО «Чистая энергия – здоровая окружающая среда» Алексей Гончаренко, сообщает Главком.

"Притон послушных клерков в лицах: Денис Шмыгаль из кабмина, Сергей Наумов из» Ощадбанка«, Вадим Улида из ГП» Гарантированный покупатель" де-факто похитили 3 млрд грн Европейского целевого кредита. Филиал квартала на Банковой считает что так он проучит Ахметова, а на самом деле подвел под тюремный срок трех своих сотрудников», – заявил нардеп.

По его словам, премьер Денис Шмигаль отдал незаконную команду остановить выплату. Руководитель государственного банка нарушил банковскую тайну и изменил маршрут платежа, определенный в ЕС, а временный руководитель ГарПоку оставил средства западных кредиторов на своих счетах.

"Есть несколько стадий государственной коррупции. Воровать из бюджетов. Большое здание, большая железная дорога и т. д. Воровать из схем с олигархами. 100 млрд на Укрнафте Коломойского. И воровать из иностранных денег. Последняя самая беспринципная веха к сожалению покорилась зеленой власти», – подытожил Гончаренко.

12 ноября 2021 года государственное предприятие "Гарантированный покупатель" осуществило перерасчет 19,3 млрд. средств производителям электрической энергии по зеленому тарифу, которые были предварительно перечислены от НЭК "Укрэнерго". Однако, позже средства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний зеленой энергетики.

В компании ДТЭК ВИЭ призвали немедленно расследовать факты махинаций с выплатой целевых облигаций.