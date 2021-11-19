После того, как Агенство розыска и менеджмента активов (АРМА) было реформировано, оно превратилось из рейдерского инструмента в независимую структуру по продаже активов. Это стало возможно после того, как был принят закон № 5141, принятие которого инициировали народные депутаты в рамках деятельности ВСК по защите прав инвесторов, рассказал народный депутат Артем Культенко на своей страничке в Фейсбук.

Как отметил Культенко, ранее АРМА продавала активы без решения суда, и по заниженной стоимости. А по новому законодательству агентство не имеет права продавать активы без постановления суда. Механизм продажи существует также для активов, которые имеют срок годности. Но в случае, если они продаются, а вина обвиняемого не доказана – он получает деньги за свои активы в виде компенсации с процентами. Если же его вина доказана, деньги уходят в бюджет.

Народные депутаты Артем Культенко и Галина Янченко сообщили, что был проведен первый аукцион, на котором АРМА продали актив по реальной рыночной стоимости и это можно считать первым результатом реформирования агенства.

Ранее Агентство продало активы торговой марки АШАН в Одесской области за 5% от себестоимости: 27 гектаров земли ушло с молотка за 9 млн грн. А после принятия закона все изменилось: 3 тыс.тонн арестованного подсолнечного масла АРМА продала на реальном аукционе за 93.7 млн грн, а это - рыночная цена за этот продукт.

«До начала реформы и до принятия необходимых законопроектов, с помощью АРМА осуществлялось фактически рейдерство - когда компания лишалась актива, потом доказывала свою невиновность, но вернуть активы уже не могла ни в каком виде. Сегодня же мы можем сообщить, что реформа работает и уже дает результат. Конечно, говорить, что реформа завершена, пока рано. Но беззаконие АРМА прекращается», - резюмировал Культенко.

Аукцион проходил на СЕТАМ, борьба за лот длилась до самого конца торгов и в итоге выросла на 11 млн.грн. от изначальной. Победителем стала компания «СОЛЕО», которая на следующий день перевела средства и стала новым собственником лота. Об этом сообщила Галина Янченко, глава Временной специальной комиссии по защите прав инвесторов.

Со слов Артема Культенко, «это самый дорогой лот АРМА по стоимости, за которую его продали. Но далеко не самый дорогой по себестоимости, который был у них "в управлении" и был продан.» Народные депутаты также поблагодарили МВД и Офис Генпрокурора за содействие в этом кейсе.