Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 26 ноября, относительно доллара национальная валюта Украины дешевеет пятый день подряд.

Курс гривны к доллару упал на 10 копеек – с 26,93 грн/$ до 27,03 грн/$..

К евро украинская валюта тоже упала – с 30,17 грн/€ до 30,34 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю понизился с 3,60 грн/10 руб. до 3,62 грн/10 руб.

Отметим, 25 ноября торги на межбанковском рынке Украины открылись котировками 27,01/27,03 по доллару и 30,29/30,31 по евро, сообщает «Минфин». В связи с выходным днем в США все соглашения четверга заключались по условиям ТОМ — с расчетами на следующий день. Но несмотря на это, гривна быстро подорожала на 4 копейки. Однако уже утром на рынок вышел НБУ с долгоиграющей продажей по 27,04 гривны. Но предложения все равно было недостаточно, чтобы удовлетворить спрос.

После обеда ситуация изменилась. Банки с иностранным капиталом начали покупать доллар на значительные суммы, в результате курс поднялся и покупки стали совершаться по 27,04 гривны у Нацбанка. НБУ продал $50 млн, после чего вышел на торги с котировкой 27,05., по которой в итоге продал 100 млн грн.

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