С 1 декабря 2021 года в Украине повышается размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Соответственно изменится сумма налогов, которые должен платить ФЛП.

Данные изменения прописаны в Законе Украины"О Государственном бюджете Украины".

В первую очередь это коснется размера единого социального взноса, который уплачивается по ставке 22% от минимальной зарплаты. Но, в то же время, без изменений остается размер Единого налога.

Так, предприниматели первой группы будут платить единый социальный взнос в размере 1430 гривен и 227 гривен единого налога. Для ФЛП 2 группы сумма ЕСВ будет также, а вот за единый налог придется уплатить 1200 гривен. Для предпринимателей, относящихся к третьей группе налогообложения сумма ЕСВ будет такой, какие для первых двух. Что касается ставки единого налога, то ФЛП 3 группы имеются платить 5% или 3% от дохода + НДС.

Следующее повышение налогов для ФЛП ожидается с октября 2022 года. Тогда размер минимальной заработной платы составит 6700 гривен. Поэтому ЕСВ будет 1474 гривны. Кроме того, с начала нового 2022 года, все ФЛП в независимости от группы налогообложения должны иметь кассовые аппараты и выдавать своим клиентам чеки.

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