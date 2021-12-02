В этом месяце украинцам пересчитают пенсии по двум причинам, в результате ее средний размер составит около 4000 гривен, что больше на 16% аналогичного периода прошлого года.

Украинцам пересчитают пенсии по двум причинам: из-за увеличения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1854 грн. до 1934 грн); и из-за роста минимальной зарплаты (с 6 000 до 6 500 грн). Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Правительственный портал.

Минимальная пенсия для неработающих людей старше 65 лет и с полным стажем (женщины 30 лет и мужчины 35 лет) станет выше на 200 гривен, то есть увеличится с 2400 до 2600 грн.

Также размер выплат увеличится на 80 грн для других пенсионеров, у которых страховой стаж меньше, они не работали и получали "минималку".

За сверхурочный стаж увеличивается надбавка, а также она станет выше у ветеранов войны, и у лиц, имеющих особые заслуги.

Таким образом в декабре средний размер пенсий составит на 16% (на 546 грн) больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и составит 3980 грн.

В следующем году планируется провести индексацию, а размер минимальных выплат лицам старше 70 лет должен составить 3000 грн.

В 2022-ом среднегодовой размер пенсионных выплат должен составить 4533 грн.

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