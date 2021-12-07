Народный депутат Анна Скороход рассказала, с кем был покойный депутат Антон Поляков в день своей смерти, а также заявила, что подозревает всех.

Об этом она рассказала на канале «Дубина.тв».

«Он был с Русланом Джамбулатовым и Хатаи Алиевым (в день своей смерти, - Ред.). Руслана я знала ещё с периода работы на заводе, он занимался поставкой песка, мы никогда близки не были. А потом, когда я стала депутатом, он попросился, чтобы я его оформила помощником, и я оформила», - отметила Анна Скороход.

По словам Анны Скороход, она была знакома с человеком, который посадил Антона Полякова в такси незадолго до смерти депутата, но охарактеризовать его не может, потому что они не общались близко.

«У Антона был оформлен помощником брат Руслана Рустам (Джамбулатов, - ред.) и они периодически общались. С Русланом (Джамбулатовым, - ред.) я сейчас не контактирую, я подозреваю всех», - сказала Анна Скороход.

Как отметила депутат, после смерти Антона Полякова она уволила Руслана Джамбулатоваиз своих помощников. По её словам, Руслан Джамбулатов, когда в последний раз с ней связывался, отказался говорить по поводу того вечера, а просто поклялся, что непричастен.

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