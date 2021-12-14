Политический эксперт Ирина Тиран рассказала, может ли Россия втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«Лукашенко прямо сказал в одном из интервью, что если будет полномасштабная войнаУкраины с Россией, то Беларусь встанет на сторону России. Тут даже нет двух ответов, он сказал да. И если дело дойдет, не дай Боже, до какого-то открытого глобального конфликта, то, конечно же, вмешается Беларусь, и она станет на сторону России. Другое дело,поддержит ли нас Запад физически, потому что в таком случае экономические санкции не подействуют на Россию и она воевать не перестанет», - подчеркнула Ирина Тиран.

Эксперт сказала, что нам нужны будут солдаты, военная техника, если вдруг дойдет до открытого конфликта.

«У России есть ядерная кнопка, чего у нас нет, на крайний случай. Вооружением могли бы между собой соревноваться США и Россия. Я всегда против того, чтобы напрасно умирали люди, особенно если силы изначально не равны, то ситуацию выровнять могут только какие-то подвиги и самопожертвования. Но зачем это надо, зачем нам лишние жертвы, если можно договориться дипломатическим путем. Давайте договариваться дипломатически и попробуем все, что можно использовать дипломатическое, ради того, чтобы наши люди не умирали», - резюмировала Ирина Тиран.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал, что в России рассматривают Украину как вопрос своей безопасности.

Также Politeka сообщала, что Бизяев прокомментировал разговор Байдена и Путина.