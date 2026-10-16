Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 17 по 23 жовтня обіцяє мінливу хмарність і короткочасні опади на початку періоду: максимальна денна температура складе +18°, а мінімальна — +12°.

негоду, що насувалася на Одещину минулого тижня, змінить більш спокійна погода — синоптики прогнозують, що в Одеській області з 17 по 23 жовтня хмарність переважатиме, а опади очікуються лише на початку періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +12° до +18°, а нічні — від +10° до +14°.

У суботу, 17 жовтня, в Одеській області очікується хмарна з проясненнями погода, вдень повітря прогріється лише до +12°, а вночі похолодає до +10°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 18 жовтня, хмарність із проясненнями збережеться, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +17°, вночі ж опустяться до +10°. Цього дня також можливі опади.

У понеділок, 19 жовтня, погода залишиться хмарною з проясненнями, вдень температура утримається на позначці +16°, вночі — +14°. Синоптики не виключають опадів і цього дня.

У вівторок, 20 жовтня, хмарність із проясненнями нікуди не подінеться, однак опадів уже не прогнозують: вдень повітря прогріється до +16°, вночі похолодає до +13°.

У середу, 21 жовтня, збережеться хмарна з проясненнями погода без опадів, вдень очікується +16°, вночі — +11°.

У четвер, 22 жовтня, хмарність стане мінливою, опадів синоптики не прогнозують, вдень повітря прогріється до +17°, вночі — до +12°.

У п’ятницю, 23 жовтня, небо проясниться — очікується малохмарна погода без опадів. Це буде найтепліший день тижня: вдень +18°, вночі +14°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 23 жовтня, з температурою +18°, а найпрохолоднішим — субота, 17 жовтня, коли повітря прогріється лише до +12°. Перепад температур за тиждень складе 6°, а опади синоптики прогнозують у суботу, неділю та понеділок — 17, 18 та 19 жовтня.

У дні з опадами одеситам варто мати при собі парасольку та бути уважнішими за кермом через слизьку дорогу. У решту днів тижня погода буде спокійнішою, тож варто скористатися нагодою для прогулянок чи інших справ на свіжому повітрі.

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