Тариф на опалення у сезоні 2026/2027 у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові для населення залишається на попередньому рівні.

Тариф на опалення залежить від постачальника, а сума в платіжці — від обсягу спожитого тепла та способу нарахування.

У великих містах України діють різні ставки. Тому порівнювати витрати варто з урахуванням умов, за якими конкретний будинок отримує теплопостачання.

Скільки коштує опалення в Києві

Для побутових споживачів КП «Київтеплоенерго» встановлена ставка 1654,41 грн за 1 Гкал. У сезоні 2026/2027 її не підвищують.

Водночас нові економічно обґрунтовані розцінки можуть застосовуватися до бюджетних установ, релігійних організацій та інших категорій споживачів. Для населення зберігаються попередні умови оплати.

Яка вартість тепла у Дніпрі

У Дніпрі абоненти КП «Теплоенерго» сплачують 1741,32 грн за 1 Гкал з ПДВ. Це на 86,91 грн більше, ніж у Києві.

Однак у місті працюють різні постачальники, тому конкретну суму потрібно перевіряти за назвою підприємства у платіжці. Зазначена ставка передбачена до 31 грудня 2026 року.

Які тарифи діють у Львові

У Львові використовують двоставкову систему розрахунків. Вона складається зі змінної частини, пов'язаної зі споживанням, і умовно-постійної складової.

Для житлових будинків із лічильниками змінна частина становить 1468,11 грн за 1 Гкал. Для будівель без будинкових і квартирних приладів обліку передбачено ставку 32,15 грн за квадратний метр на місяць протягом періоду надання послуги.

2 жовтня 2026 року виконком Львівської міської ради затвердив економічно обґрунтовані тарифи для «Львівтеплоенерго». Проте для населення нові ставки не застосовують через дію мораторію.

Скільки платитимуть жителі Харкова

У Харкові для населення ставка становить 1539,50 грн за 1 Гкал з ПДВ. Для будинків без лічильників застосовують розрахунок за площею — 39,38 грн за квадратний метр на місяць опалювального періоду.

Побутові споживачі КП «Харківські теплові мережі» продовжують платити за попередніми розцінками. Нові економічно обґрунтовані ставки, затверджені виконкомом міської ради 19 серпня 2026 року, не застосовують до населення через мораторій.

Чому суми в платіжках відрізняються

Навіть за незмінної вартості однієї гігакалорії рахунки можуть бути різними. На них впливають площа житла, споживання всього будинку, наявність лічильника та правила розподілу витрат між мешканцями.

Щоб перевірити нарахування, потрібно подивитися назву постачальника, застосовану ставку та спосіб розрахунку. Якщо сума викликає сумніви, можна звернутися до теплопостачальної компанії й попросити детальне пояснення нарахувань.