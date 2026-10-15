Початок опалювального сезону 2026 у Дніпропетровській області, стало відомо чи готов регіон до зими.

Початок опалювального сезону 2026 у Дніпропетровській області наближається: регіон завершує підготовку до холодів. На початок жовтня рівень готовності становить 94%, а комунальні служби перевіряють мережі, ремонтують котельні та облаштовують резервне живлення на випадок російських атак.

У Кам’янському також готують до зими житлові будинки, лікарні, школи й дитячі садки. Водночас питання стабільного теплопостачання залишається актуальним через загрози для української енергетичної інфраструктури.

Які об’єкти можуть опинитися під ударом

За матеріалом «Схем» (Радіо Свобода), Дніпро та Кривий Ріг потрапили до переліку пріоритетних цілей у російській аналітичній довідці щодо можливих атак на енергетичні об’єкти. Документ датований серпнем 2026 року. Він містить оцінки українських енергетичних потужностей і розрахунки щодо кількості ракет та безпілотників для ураження окремих об’єктів.

Автори документа виділили чотири категорії цілей: виробництво й постачання електроенергії, водопостачання, каналізацію та теплопостачання. Загалом у переліку — 60 об’єктів, серед яких електростанції, підстанції, котельні, насосні станції та очисні споруди.

За таких умов початок опалювального сезону 2026 у Дніпропетровській області залежить не лише від погоди, а й від готовності комунальної інфраструктури працювати під час можливих перебоїв.

Єдиної дати для всіх міст немає. Рішення ухвалює місцева влада з урахуванням погодних умов. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має починатися після трьох діб, протягом яких середня добова температура становить +8 °C або нижче.

Цей самий температурний поріг застосовують навесні, коли вирішують завершити опалення. Якщо після короткого похолодання знову потеплішає, батареї не обов’язково вмикатимуть одразу.

Що перевіряють перед зимою

Підготовка охоплює котельні, теплові мережі, житловий фонд, школи, дитсадки та лікарні. Окрему увагу приділяють резервним джерелам живлення, які допоможуть підтримувати роботу обладнання під час відключень електроенергії.

Попри високий рівень готовності регіону, остаточний графік запуску опалення залежатиме від температури повітря та рішень місцевої влади. Мешканцям Кам’янського варто стежити за офіційними повідомленнями міської ради щодо початку подачі тепла.