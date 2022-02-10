Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации 10 февраля, передает Politeka.net.
По словам гаранта, нет ничего нового в том, что Россия психологически давит на Украину, скопив военную технику у наших границ. А риски есть вторжения РФ с 2014 года, вопрос стоит лишь в том, какой градус опасности и реакции на нее.
Владимир Зеленский сообщил - сейчас идет работа по усилению обороноспособности Украины, чтобы отреагировать на любое развитие событий. В подразделениях терробороны идут военные учения, тренировки, а также исполняются мероприятия для улучшения обеспечения украинского войска.
Зеленский уверяет, что в Украине достаточно сил и вооружения, чтобы защитить государство без привлечения кого-либо, кроме военных.
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Президент добавил, что свою поддержку активизировали международные партнеры и союзники, которые предоставляют оборонную помощь, делают важные визиты, проводят переговоры.
Отметим, в Великобритании готовят жесткий режим санкций против России, которые будут действовать согласованно с США. Однако законопроект пока не внесен на рассмотрение парламента, хотя планировалось сделать это до 10 февраля.
Напомним, встреча Владимира Зеленского и Путина
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