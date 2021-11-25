За последнюю неделю в Украине начался стремительный рост курса доллара.

Об этом рассказали эксперты в сюжете " Сніданку з 1+1".

Еще в начале ноября стоимость доллара к гривне в обменниках страны колебалась в пределах 26 гривен. Однако уже в середине месяца начался рост курса иностранной валюты к гривне. Доллар стоил уже более 26 гривен. А за последнюю неделю его стоимость выросла практически до 27 гривен.

Среди главных факторов роста курса валюты экономист Григорий Кукуруза называет экономический и психологический. Что касается последнего, то собственно сами украинцы поспособствовали повышению стоимости доллара. Как только, пошли разговоры о возможной эскалации конфликта со стороны России, люди массово начали скупать валюту.

"Те военные риски, которые к сожалению подтверждаются сразу из нескольких официальных источников, очень влияют на настроение валютного рынка. Информация от представителей украинской власти, американской прессы и с российской стороны привело, практически, к панике населения. Люди за последние несколько дней практически ежедневно выгребают валюту из обменников", — отметил Григорий Кукуруза.

В свою очередь такое повышение доллара не может не повлиять на рост цен на пищевые продукты и топлива. По мнению эксперта одежда, обувь, предметы быта и другие вещи, существенно своей стоимости не изменят. Ведь магазины и так не имеют достаточного количества покупателей. Но в то же время продукты из потребительской корзины могут подорожать. Не исключено и увеличение стоимости горючего.

Что касается дальнейшего курса валюты, то на сегодня эксперты воздерживаются от прогнозов, ведь именно люди сейчас провоцируют на нее спрос. Единственное о чем говорит эксперт - в начале следующего года курс доллара будет колебаться в пределах от 27 до 27,5 гривны.

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