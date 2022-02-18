Так называемый глава временно оккупированных РФ территорий
ОРДЛО Денис Пушили записал видеобращение, в котором рассказал об эвакуации местных жителей на территорию России. Об этом пишет Politeka.net.
По его словам, украинская армия якобы сейчас находится в боевой готовности, и планирует вернуть оккупированную территорию, а президент Зеленский хочет в ближайшее время дать приказ о наступлении.
Пушилин отметил, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО находятся в постоянной боеготовности. Так называемый местный "главнокомандующий" сообщил о начале эвакуации с 18 февраля, уже организован массовый централизованный выезд населения в РФ.
В первую очередь, вывозить планируется женщин, детей и пожилых людей. Временное проживание согласовано с руководством РФ и организовано в Ростовской области.
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Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter опроверг все заявления Пушилина. По словам главы МИД, Украина не готовит наступления и диверсии, а хочет и дальше урегулировать вопрос с помощью дипломатии.
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