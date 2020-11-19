ВСУ отработали отражение наступления противника на передовой

В учениях принимали участие бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр". Командир Дмитрий Брыжинский отметил, что особое внимание уделяли маскировке, в едь технологии вооружения очень стремительно развиваются.

"Опыт последних боевых действий в Нагорном Карабахе показал, как успешно в современных войнах используют ударные беспилотники. Поэтому мы тренируемся скрывать технику от воздушной разведки и избегать ее уничтожения с помощью ударных БпЛА", - пояснилБрыжинский.

Ранее мы сообщали, то ВС России активно взялись повышать боевую готовность своих группировок на Донбассе. Согласно данным Министерства обороны Украины, не так давно оккупанты провели масштабные командно-штабные учения на захваченных территориях, за которыми наблюдали представители Генштаба ВС РФ.

Также сообщалось, что в оккупированной Макеевке начали забастовку работники металлургического завода из-за огромных долгов по зарплатам. Металлургический завод стоит без работы, а рабочие устраивают акции протеста, требуя выплат долгов по зарплатам.

Напомним, жители "ДНР" просят Пушилина выпустить их в Украину.

Как сообщала Politeka, жительница ОРДЛО наелась "русского мира" и загрезила об Украине.

Также Politeka писала, что один из командиров "ЛНР" переехал в Киев.



