ВСУ отработали отражение наступления противника на передовой
Как передает Politeka.net, подробности и кадры маневров показали на страничке Генерального штаба ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В учениях принимали участие бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр". Командир Дмитрий Брыжинский отметил, что особое внимание уделяли маскировке, ведь технологии вооружения очень стремительно развиваются.
"Опыт последних боевых действий в Нагорном Карабахе показал, как успешно в современных войнах используют ударные беспилотники. Поэтому мы тренируемся скрывать технику от воздушной разведки и избегать ее уничтожения с помощью ударных БпЛА", - пояснилБрыжинский.
Ранее мы сообщали, то ВС России активно взялись повышать боевую готовность своих группировок на Донбассе. Согласно данным Министерства обороны Украины, не так давно оккупанты провели масштабные командно-штабные учения на захваченных территориях, за которыми наблюдали представители Генштаба ВС РФ.
Также сообщалось, что в оккупированной Макеевке начали забастовку работники металлургического завода из-за огромных долгов по зарплатам. Металлургический завод стоит без работы, а рабочие устраивают акции протеста, требуя выплат долгов по зарплатам.
Напомним, жители "ДНР" просят Пушилина выпустить их в Украину.
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