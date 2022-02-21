Совет безопасности Российской Федерации во время заседания поддержал решение о признании независимости неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно из видео-трансляции заседания.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин созвал Совбез для обсуждения ситуации на Донбассе. Это произошло после того, как главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник публично обратились к Путину с просьбой признать независимость неподконтрольных Украине территорий. Кроме этого, террористы попросили о помощи в оборонной сфере, попросив заключить соответствующий договор о сотрудничестве.

Отметим, что во время заседания все члены Совбеза выступили за признание независимости «фейковых» республик.

Добавим, что журналисты заметили несоответствие времени трансляции заседания Совбеза и времени на часах российских чиновников. Например, на часах министра обороны РФ Сергея Шойгу часы показывали время 12:47. В сети предположили, что это была запись, и все идет по четко спланированному сценарию.

Во время своего выступления директор СВР Сергей Нарышкин оговорился и заявил, что поддерживает предложение о вхождении так называемых «ДНР» и «ЛНР» в состав России. Путин прервал чиновника, напомнив ему, что речь идет о признании их независимости.

Позже Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Он заявил, что в ближайшее время намерен подписать указ о признании независимости ОРДЛО. Лидеры европейских стран, в свою очередь, выразили разочарование таким развитием ситуации.

Напомним, что Зеленский выдвинул условия странам, подписавшим Будапештский меморандум.

Как сообщала Politeka, Россия поплатилась за обострение ситуации на Донбассе, рубль и акции обвалились.

Также Politeka писала, что обострение ситуации на Донбассе привело к потерям, что известно о жертвах и раненых.