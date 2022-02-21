Російський рубль обвалився через загострення ситуації на Донбасі, а акції російських компаній значно впали на тлі чуток про мобілізацію в невизнаних республіках.

Як пише Politeka.net з посиланням на "Факти", загострення ситуації на Донбасі, заяви про мобілізацію в ОРДЛО, а також чутки про напад Росії на Україну вплинули на економічні показники в РФ.

Як стало відомо, рубль показав падіння, в результаті чого долар став коштувати 79 рублів, а євро – 89,39 рублів. Також серйозно впала вартість російських акцій. Падіння стали фіксувати кілька днів тому. Так, Індекс Московської біржі впав на 8,3%, а індекс РТС — на 9,29%. Відзначається, що індекс Мосбіржі впав нижче 3000 пунктів вперше з 10 листопада 2020 року.

Постраждали також акції російських компаній, таких як "Аерофлот", "Сбербанк", "Газпром" і "Яндекс". В середньому їх вартість впала на 8-15%.

Експерти з інвестицій відзначають, що конфлікт з Україною може обвалити російську економіку. Якщо ескалація продовжиться, рубль може впасти до 85 одиниць за долар. Крім цього, вдарять по економіці західні санкції.





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