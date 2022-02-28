В Министерстве обороны Украины сообщили о новом подразделении, которое будет бороться с российскими оккупантами.

Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения – «Интернациональный легион». Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

“Мы создаем интернациональный легион. У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защиты мировой безопасности от путинского режима”, - сообщает Анна Маляр - заместитель Министра обороны Украины.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем иностранцам, которые изъявляют желание встать на сопротивление российским оккупантам и защитить мировую безопасность. Руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны.

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