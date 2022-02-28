В районе украино-белорусской границы прошли переговоры украинской делегации с представителями России.

Как пишет Politeka.net,советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Твиттер рассказал о результатах переговоров. Целью первого раунда было прекращение огня на территории Украины. По словам Подоляка, переговоры были нелегкими.

«Переговоры трудны. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще очень необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы», - отметил он.

Добавим, что стороны обсудили ряд приоритетных тем, по которым наметились решения. После консультаций в столицах стороны могут встретиться на второй раунд переговоров.

Напомним, что переговоры Украины и России завершились: о чем договорились стороны.

Также писалось, что подписана заявка на членство Украины в ЕС: "Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас".