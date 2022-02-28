Стал известен итог заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам - Еврокомиссия и объединение европейских электросетей приняли решение по присоединения Украины к энергосистеме ЕС.

Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины к единой энергосети ЕС ENTSO-E. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон, пишет НЭК "Укрэнерго" в Фейсбук.

На пресс-конференции в Брюсселе ожидают, что процесс подключения займет несколько недель. По словам представительницы Еврокомиссии, совместный приоритет с украинской стороной - это синхронизация украинской энергосистемы с европейской вместо российской.

Кадри Симсон отметила, что вторжение РФ в Украину началось, когда последняя стала тестировать энергосистему в изолированном режиме. Это стало первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.

Представительница Еврокомиссии подчеркнула, что техническая готовность Украины к объединению сетей высока, и европейские операторы дали согласие на присоединение Украины на исключительных условиях.

Интеграция в европейскую энергосеть уже сейчас не только поможет Украине во время войны, но и станет оптимальным решением для будущего.

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