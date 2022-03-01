Президент Украины Владимир Зеленский выразил неудовлетворенность первым раундом переговоров, которые прошли между Украиной и Россией днем 28 февраля.

Зеленский подчеркнул в своем обращении, что тактику России, когда переговорный процесс проходит на фоне бомбардировок и обстрелов, Украина «не воспринимает», пишет Politeka.net.

«По инициативе российской стороны состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией.

Эти переговоры проходили на фоне бомбардировок и обстрелов нашей территории, наших городов. Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом.

Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем.

Справедливые переговоры могут произойти, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров.

Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить. Россия заявила о своих позициях. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров» - заявил Владимир Зеленский.

Добавим, что ранее Зеленский заявлял, что не очень верит в результат переговоров на границе с Беларусью.