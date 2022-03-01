Зеленский подчеркнул в своем обращении, что тактику России, когда переговорный процесс проходит на фоне бомбардировок и обстрелов, Украина «не воспринимает», пишет Politeka.net.
«По инициативе российской стороны состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией.
Эти переговоры проходили на фоне бомбардировок и обстрелов нашей территории, наших городов. Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом.
Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем.
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Справедливые переговоры могут произойти, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров.
Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить. Россия заявила о своих позициях. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров» - заявил Владимир Зеленский.
Добавим, что ранее Зеленский заявлял, что не очень верит в результат переговоров на границе с Беларусью.