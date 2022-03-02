Об этом сообщил нардеп Дмитрий Разумков в своем Телеграм-канале, пишет Politeka.net. В сообщении говорится, что Генасамблея ООН своей резолюцией осудила вторжение РФ в Украину, потребовав от страны-агрессора немедленно вывести войска из нашего государства.
"За" проголосовала 141 страна. «Против» – Россия, Беларусь, Эритрея, Сирия, Северная Корея.
"Это яркий показатель того, что весь цивилизованный мир и большинство стран поддержали Украину.
То, что последнюю неделю делает Россия – это захватническая война, попытка полностью уничтожить Украину. РФ уже очутилась в международной изоляции и это только начало.
Дальше – будет!", - говорится в сообщении.
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Отметим, таким образом 141 страна потребовала от РФ вывести войска из Украины за пределы ее международно признанных границ, то есть, включая Крым и ОРДЛО. Также в ООН требуют прекратить боевые действия и огонь прямо сейчас, и перейти к дипломатии.
"Благодарен всем и каждому государству, что проголосовали «за». Вы выбрали правильную сторону истории. Сокрушительные для агрессора результаты голосования в 🇺🇳 убедительно свидетельствуют: глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует. Мир – с нами. Правда – за нами. Победа будет наша!", - написал Зеленский в Твиттер.
Напомним, что Генассамблея провела экстренное заседание по ситуации в Украине
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