Государства-члены ООН на экстренной специальной сессии Генеральной Ассамблеи обсудили боевые действия в Украине - насилие должно прекратиться.

Государства-члены ООН собрались на экстренной сессии 28 февраля, где обсудили тему вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт ООН.

Председатель Ассамблеи Абдулла Шахид подчеркнул, что военное наступление России является нарушением целостности и суверенитета Украины.

«Насилие должно прекратиться. Необходимо соблюдать гуманитарное право и международное гуманитарное право. И дипломатия, и диалог должны преобладать», - заявил Абдулла Шахид.

Страны почтили минутой молчания погибших в Украине.

Генсек Антониу Гутерриш отметил, что события в Украине могут привести к катастрофическим последствиям для всех.

"Вчера российские ядерные силы были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это пугающее событие. Сама мысль о ядерном конфликте просто немыслима. Ничто не может оправдать применение ядерного оружия», — сказал он.

Также Гутерриш напомнил, что на прошлой неделе было выделено 20 млн долл из гуманитарного фонда ООН для поддержки операций по оказанию чрезвычайной помощи, а также был назначен кризисный координатор для страны.

ООН решил помогать Украине с растущими гуманитарными потребностями внутри страны, а с другой стороны будет реагировать на потребности людей, бежавших в другие места.

Планируется, что около 100 стран проголосуют за проект резолюции по Украине ориентировочно в среду.

Хотя резолюции Ассамблеи не имеют обязательной силы, считается, что они имеют политический вес, поскольку выражают волю более широкого круга членов ООН.

Посол Украины Сергей Кислица отметил, что впервые с момента создания ООН в центре Европы разворачивается полноценная война.

Напомним, что Брюссель принял историческое решение

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