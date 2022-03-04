Верховная Рада обратилась к Организации Объединенных Наций с призывом ввести на территорию Украины миротворческие силы.

Верховная Рада выступает за введение в Украину миротворческих сил. Об этом заявил первый вицеспикер Рады Александр Корниенко, передает сайт ВРУ.

"Считаем необходимым введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) "объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года", - заявил Корниенко.

Народные депутаты призвали ООН, Красный Крест, Европарламент немедленно обеспечить защиту населения Украины от вооруженного нападения российских захватчиков.

Отметим, желания определенной страны пригласить к себе миротворческий контингент недостаточно. Решение прислать "блактины шлемы" должен принять Совет Безопасности ООН, в составе которого пять постоянных членов, среди которых Россия и Китай, имеющие право вето.

Обсуждение деталей и источников финансирования миссии при этом начинается в Генеральной Ассамблее только после согласия Совбеза.

Также стоит добавить, что на командировку миссии уходит обычно не менее полугода.

На первый план в работе миссии выходят права человека и их защита. Более широкой задачей по урегулированию ситуации на месте является согласование политических вопросов и собственно проведение переговоров.

Кроме того, парламент Украины призывает открыть "зеленые коридоры" для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, поставка гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским.

Вицеспикер также отметил, что депутаты также требуют немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины, что позволит защитить гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критической инфраструктуры.

Отметим, петиция-обращение к Североатлантическому альянсу о закрытии воздушного пространства над Украиной собрала более 1 миллиона голосов, которые были необходимы для рассмотрения обращения.

Петиция размещена на европейском сайте Open Petition, свои подписи под ним могут поставить граждане из любой страны мира.

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