У НАТО в п'ятницю, 4 березня, обговорять створення забороненої для польотів зони над Україною. У зарубіжних ЗМІ з'явилося повідомлення, що рішення Альянсу може бути позитивним і ми на крок ближче до перемоги над російськими окупантами.
Позачергове засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, за повідомленням Financial Times, анонсував міністр закордонних справ Іспанії. За словами чиновника, учасники засідання будуть обговорювати всі потенційні варіанти і наслідки конфлікту.
Росія спровокувала до активних дій. Так, рішення про проведення позачергового засідання НАТО було прийнято на тлі нічних обстрілів найбільшої атомної електростанції в Європі-Запорізької АЕС. В результаті обстрілів на території ЗАЕС сталася пожежа, яку лише до ранку вдалося локалізувати.
Нагадаємо, у Зеленського жорстко звернулися до країн Заходу.
Як повідомляла Politeka, ЗСУ відзвітували про важку добу для України.
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Також Politeka писала, що в РНБО повідомили хороші новини про успіхи ЗСУ.