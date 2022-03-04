У НАТО поки зважилися на заяву, що такі дії Кремля "лише показують нерозсудливість цієї війни і важливість її припинення".

У НАТО в п'ятницю, 4 березня, обговорять створення забороненої для польотів зони над Україною. У зарубіжних ЗМІ з'явилося повідомлення, що рішення Альянсу може бути позитивним і ми на крок ближче до перемоги над російськими окупантами.

Позачергове засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, за повідомленням Financial Times, анонсував міністр закордонних справ Іспанії. За словами чиновника, учасники засідання будуть обговорювати всі потенційні варіанти і наслідки конфлікту.

Росія спровокувала до активних дій. Так, рішення про проведення позачергового засідання НАТО було прийнято на тлі нічних обстрілів найбільшої атомної електростанції в Європі-Запорізької АЕС. В результаті обстрілів на території ЗАЕС сталася пожежа, яку лише до ранку вдалося локалізувати.



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