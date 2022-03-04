Росія поставила світ на межу ядерного Армагеддону, обстрілявши вночі з 3 на 4 березня Запорізьку АЕС. Наслідки катастрофи на цій атомній електростанції в рази перевищать Чорнобиль, тому Україна закликає закрити небо над нашою державою.

Про це у зверненні до лідерів і урядів країн світу сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Росія поставила Європу і світ на межу ядерного Армагеддону. Російські окупаційні війська обстрілюють Запорізьку АЕС. І це не випадковість. Це цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу світового масштабу. Український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи. Так от, Запорізька АЕС - в рази потужніша і небезпечніша за Чорнобиль", - підкреслив він.



Єдиним способом запобігти техногенній та екологічній катастрофі світового масштабу є негайне впровадження безпольотної зони над Україною. Путін загрожує існуванню всієї Європи, чим швидше там це зрозуміють, тим краще.

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