Іноземці були шоковані жахливими зображеннями нальотів російської авіації і жорстоких обстрілів українських населених пунктів, де гине мирне населення.

Колишні солдати, рятувальники і звичайні цивільні з Нідерландів, Великобританії, Канади, США та інших держав готові воювати в Україні проти російських окупантів. Про це пише британське видання The Independent.

Іноземці були шоковані жахливими зображеннями нальотів російської авіації і жорстоких обстрілів українських населених пунктів, де гине мирне населення. Тисячі людей з інших країн готові приєднатися до Міжнародного легіону і знищити російських окупантів. До нас вже їдуть добровольці з Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Ізраїлю.

Як розповів Ентоні Уолкер, громадянин Канади і сертифікований медичний працівник першої допомоги, насправді все зводилося до того, що будь це його країна, йому б хотілося, щоб люди прийшли і допомогли у війні проти загарбників.

Інший американський ветеран, який служив в авіаційному підрозділі армії США і має слов'янське походження, сказав, що хотів воювати "з тих пір, як почув про вторгнення Росії".

Колишній канадський солдат, який став фельдшером, сказав, що вважає своїм моральним обов'язком воювати на боці України: "це те, що потрібно. Є люди, які гинуть від справжньої тиранії і гніту".

Ветеран армії США сказав, що як колишній солдат він несе тягар війни: "я теж слов'янського походження, тому відчуваю заклик стати на захист свого народу".

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