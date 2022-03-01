Колишні солдати, рятувальники і звичайні цивільні з Нідерландів, Великобританії, Канади, США та інших держав готові воювати в Україні проти російських окупантів. Про це пише британське видання The Independent.
Іноземці були шоковані жахливими зображеннями нальотів російської авіації і жорстоких обстрілів українських населених пунктів, де гине мирне населення. Тисячі людей з інших країн готові приєднатися до Міжнародного легіону і знищити російських окупантів. До нас вже їдуть добровольці з Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Ізраїлю.
Як розповів Ентоні Уолкер, громадянин Канади і сертифікований медичний працівник першої допомоги, насправді все зводилося до того, що будь це його країна, йому б хотілося, щоб люди прийшли і допомогли у війні проти загарбників.
Інший американський ветеран, який служив в авіаційному підрозділі армії США і має слов'янське походження, сказав, що хотів воювати "з тих пір, як почув про вторгнення Росії".
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Колишній канадський солдат, який став фельдшером, сказав, що вважає своїм моральним обов'язком воювати на боці України: "це те, що потрібно. Є люди, які гинуть від справжньої тиранії і гніту".
Ветеран армії США сказав, що як колишній солдат він несе тягар війни: "я теж слов'янського походження, тому відчуваю заклик стати на захист свого народу".
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