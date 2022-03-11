Заявление было сделано после длительных дискуссий за закрытыми дверями.

Экстренный неформальный саммит ЕС, посвященный вопросам российской агрессии против Украины, который состоялся в ночь на пятницу, 11 марта, завершился принятием декларации, которая содержит компромиссное признании перспективы членства Украины в ЕС, пишет liga.net, Ен.

Дискуссия за закрытыми дверями на этот счет длилась 5 часов. По ее итогам было сделано заявление, которое опубликовали на сайте Евросовета.

Заявление состоит из пяти пунктов.

Необоснованная военная агрессия РФ против Украины грубо нарушает международное право, принципы устава ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. В заявлении сказано, что Россия и ее союзница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности. Государства-члены ЕС продолжать оказывать политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине и "полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Беларусь", быстро введя новые санкции. В ЕС заявили, что продолжат оказывать гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и странам, которые их принимают. Также в ЕС призвали Россию обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим в Украине. Именно этот пункт касается евроинтеграции Украины, однако сформулирован он не конкретно.

"Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года президент Украины, реализуя право Украины выбирать свою судьбу, подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз.

Совет ЕС без промедлений предложил Еврокомиссии подать свое заключение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров ЕС. До вынесения этого заключения уже отныне мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее европейском пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье".

Евросовет предложил комиссии подать свои заключения по заявкам Молдовы и Грузии.

Стоит отметить, что решении относительно евроинтеграции Украины есть ряд положительных сдвигов в сравнении с предыдущими формулировками, однако в нем нет ссылок на статью 49 Договора ЕС относительно процедуры присоединения, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний о "ускоренную процедуру вступления, к которой стремилась Украине.

Вместе с тем, президент Литвы Гитанас Науседа остался доволен решением саммита ЕС по европерспективы Украины. По его словам, саммит поддержал евроинтеграцию Украины.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны сделать это быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС", - написал Науседа в twitter.

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 11, 2022

Напомним, главные тезисы брифинга премьера Шмигаля: международная поддержка, военная экономика и посевная

Как сообщала Politeka, Верещук рассказала об эвакуации украинцев из горячих точек

Также Politeka писала, что телеведущая "1+1" Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата: "Никуда от Гааги они не денутся"