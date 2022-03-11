Экстренный неформальный саммит ЕС, посвященный вопросам российской агрессии против Украины, который состоялся в ночь на пятницу, 11 марта, завершился принятием декларации, которая содержит компромиссное признании перспективы членства Украины в ЕС, пишет liga.net, Ен.
Дискуссия за закрытыми дверями на этот счет длилась 5 часов. По ее итогам было сделано заявление, которое опубликовали на сайте Евросовета.
Заявление состоит из пяти пунктов.
- Необоснованная военная агрессия РФ против Украины грубо нарушает международное право, принципы устава ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. В заявлении сказано, что Россия и ее союзница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности.
- Государства-члены ЕС продолжать оказывать политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине и "полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Беларусь", быстро введя новые санкции.
- В ЕС заявили, что продолжат оказывать гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и странам, которые их принимают. Также в ЕС призвали Россию обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим в Украине.
- Именно этот пункт касается евроинтеграции Украины, однако сформулирован он не конкретно.
"Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года президент Украины, реализуя право Украины выбирать свою судьбу, подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз.
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Совет ЕС без промедлений предложил Еврокомиссии подать свое заключение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров ЕС. До вынесения этого заключения уже отныне мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее европейском пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье".
- Евросовет предложил комиссии подать свои заключения по заявкам Молдовы и Грузии.
Стоит отметить, что решении относительно евроинтеграции Украины есть ряд положительных сдвигов в сравнении с предыдущими формулировками, однако в нем нет ссылок на статью 49 Договора ЕС относительно процедуры присоединения, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний о "ускоренную процедуру вступления, к которой стремилась Украине.
Вместе с тем, президент Литвы Гитанас Науседа остался доволен решением саммита ЕС по европерспективы Украины. По его словам, саммит поддержал евроинтеграцию Украины.
"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны сделать это быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС", - написал Науседа в twitter.
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