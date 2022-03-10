Як пише Politeka.net, Ірина Верещук під час брифінгу розповіла про перші результати роботи гуманітарних коридорів для цивільного населення, роботу яких неодноразово зривали російські окупанти.

Верещук повідомила, що за два дні з міст Суми, Тростянець, Краснопілля в напрямку Полтави вивезли понад 60 тисяч осіб.

З міста Ізюм до міста Лозова Харківської області вдалося виїхати приблизно 3 тисячам осіб. Також в Ізюм завезли понад 100 тонн допомоги: медикаменти, їжу, воду.

З міст Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель та інших з Київської області протягом 9 березня було евакуйовано близько 20 тисяч осіб. Евакуація триває і зараз.

З Ворзеля вдалося евакуювати 52 дитини з будинку малюка, а також 55 породіль з місцевого пологового будинку.

У місто Енергодар Запорізької області вдалося доставити понад 100 тонн допомоги.

У той же час на блокпості в Стоянці Київської області люди постійно скаржаться, що не можуть виїхати. Верещук запевнила, що над цим питанням працюють. Крім того, не вдалося евакуювати людей з Волновахи. Верещук заявила, що гуманітарний коридор намагаються відкрити з 5 березня включно.

Нагадаємо, Україна і Росія погодилися припинити вогонь 9 березня з 09:00 до 21:00 для евакуації мирного населення по шести гуманітарних коридорах. Перший етап евакуації 8 березня розпочався з Сум. Звідти успішно евакуювали 22 автобуси з іноземними студентами та 39 автобусів з дітьми, жінками та літніми людьми.

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