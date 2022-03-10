Як пише Politeka.net, ведуча "ТСН" Алла Мазур опублікувала у своєму Instagram фрагмент з прес-конференції міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. На запитання журналістів про ситуацію в Маріуполі, де окупанти завдали авіаудару по пологовому будинку, дипломат відповів відвертою неприкритою брехнею.

Обурений Алла Мазур прокоментувала обман глави російського МЗС: "Пам'ятаєте вчорашні фото з Маріуполя? Де російський льотчик прицільно розбомбив діючий пологовий будинок? Три людини загинули, серед них-маленька дівчинка! А тепер слухайте, як ці вбивці брешуть всьому світу! І знає Лавров, що бреше. Подивіться, як нервово якийсь шнурок смикає. Нікуди від Гааги вони не подінуться. Правду в сучасному світі не заховати".

У коментарях українці відреагували куди менш стримано, закликаючи знищити брехуна Лаврова.

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