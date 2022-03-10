Як пише Politeka.net, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу розповів про міжнародну фінансову та гуманітарну підтримку США та Європи, закликав бізнес повертатися до роботи і вставати на військові рейки економіки, а також заговорив про майбутню посівну кампанію в Україні.

"15 днів в Європі йде війна, якої не було з часів Другої світової війни. Вчора, після скидання бомб на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі, весь світ в черговий раз переконався, що Росія не просто агресор. Росія - це держава - терорист.

Україна переможе в цій війні! Наше головне завдання зробити так, щоб наблизити цю перемогу. У цьому нам допомагає весь цивілізований світ, який зараз згуртувався навколо України. І мова йде не тільки про уряди країн, а й про простих людей по всьому світу, і про компанії, що працюють по всьому світу", - запевнив прем'єр-міністр України.

Міжнародна підтримка

Палата представників Конгресу США схвалила екстрений пакет допомоги Україні в розмірі 13,6 млрд.доларів. Це кошти, які будуть спрямовані на посилення нашої армії, гуманітарну допомогу і підтримку українців.

"Ми вдячні нашим американським друзям за таку серйозну підтримку. Так само як ми вдячні нашим друзям і країнам-партнерам по всьому світу за ізоляцію Російської Федерації. Ми вдячні компаніям, які залишили російський ринок. Ми вдячні лідерам Євросоюзу за черговий пакет санкцій проти РФ. Агресор відчув, що світ проти нього. І далі буде тільки гірше", - підкреслив Денис Шмигаль.

Найближчими днями країни Європейського Союзу розглянуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Це питання стане одним з визначальних в історії Європи і Європейського Союзу на роки вперед. Ми, звичайно, очікуємо цього з нетерпінням від наших європейських партнерів.

"Тому ми звертаємося із закликом не тільки до європейських лідерів, а й до всіх громадян Великої Європи: підтримайте Україну зараз. Україна заслужила право стати членом Європейського Союзу. Громадяни країн-членів ЄС повинні голосно сказати своє слово, щоб у ваших урядів не залишилося ніяких сумнівів в тому, яке рішення вони повинні прийняти", - зауважив Шмігаль.

Військова економіка і посівна кампанія

Разом з усім світом ми продовжуємо кувати нашу перемогу. Для цього економіка України стає на військові рейки. Енергетичне збереження і робота критичної інфраструктури. Оборонно-промисловий комплекс. Агропромисловий комплекс. Логістика. Успішна робота цих секторів-це теж невід'ємні складові нашої перемоги.

За словами Дениса Шмигаля, зараз одне з головних завдань уряду-проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій. Пріоритет-продовольчі культури.

"Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, щоб Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Належить відновити робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій", — зазначив глава Кабміну.

Також прем'єр-міністр звернувся до бізнесу із закликом відновлювати виробництва, де це можливо, і повертати працівників.

Кроки українського уряду

Держава, в свою чергу, виконує свою роботу. Сьогодні Уряд збільшив видатки резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн. Це дозволить в умовах воєнного стану оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки і оборони.

Протягом березня на пенсійні виплати вже спрямовано 38,3 млрд. грн. Тільки за останні два дні уряд профінансував 13,9 млрд грн. на виплату пенсій.

Також сьогодні затвердили порядок використання вже анонсованого єДокументу. Його можна буде згенерувати в додатку і на порталі "Дія".

єДокумент міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особи. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, підтверджувати при необхідності свою особу.

"Крок за кроком ми зупинимо агресора і звільнимо окуповані території. І кожен на своєму місці повинен робити все, щоб наблизити цей день. Слава українцям! Слава Україні!"–- підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Транш від МВФ, реєстрація втраченого майна в "Дії", відновлення документів: головні тези брифінгу Шмигаля.

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